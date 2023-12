Fvg: assessore Ambiente, approvato piano industriale 2024-2026 di Fvg Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il bilancio preventivo 2024 e il piano industriale 2024-2026 di Fvg Energia, la società costituita lo scorso ottobre che svolge attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici presenti sul territorio regionale. “La delibera - ha spiegato l’assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro – attribuisce alla nuova società tutte le competenze svolte da Ucit e ne prevede di nuove in materia di sostenibilità energetica e ambientale. Fvg Energia si propone quale struttura qualificata, con caratteristiche di flessibilità gestionale e di sinergia tra le differenti competenze in campo energetico e svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile del tessuto economico-sociale del territorio regionale. La società rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento certo e riconoscibile per cittadini, imprese, professionisti ed enti locali”. (Frt)