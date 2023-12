Fvg: assessore Sistemi informativi, approvato accordo tra Regione e Soprintendenza archivistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punta a semplificare la conservazione dei documenti informatici l’accordo di collaborazione tra la Regione e Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia approvato dalla giunta regionale per il triennio 2024-2026. “L'accordo - ha spiegato l’assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari - mira a creare degli strumenti informatici per consentire alla Soprintendenza regionale di vigilare sul processo di conservazione svolto da Insiel e avvia una riflessione comune in materia di scarto documentale in ambiente digitale”. Tra gli obiettivi, c’è la “semplificazione dell'iter autorizzatorio presso il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo previsto per ogni ente produttore, regionale, sanitario o locale, qualora intenda affidare alla Regione la conservazione dei documenti informatici”. La convenzione prevede, inoltre, che la Regione si impegni a garantire, in prospettiva, la fruizione da parte dei cittadini dei documenti informatici divenuti parte dell'archivio storico degli enti produttori, in particolare tramite la confluenza nel Sistema archivistico nazionale (San) degli strumenti di ricerca e di descrizione elaborati per i fondi conservati. (Frt)