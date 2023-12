Rifiuti: Milani (Fd'I), in attesa esiti indagini incendio Malagrotta, a Roma servono molteplici impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringraziamo le forze dell'ordine, "in particolare i Vigili del Fuoco per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo in queste ore per lo spegnimento, raffreddamento e smassamento delle aree coinvolte dall' incendio che si è sviluppato nel Tmb di Malagrotta". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. "La continua emergenza dei rifiuti nella Capitale, la carenza di impianti di trattamento, da cronica sta diventando insostenibile per Roma. In attesa dell'esito delle indagini, per quanto appaia difficile che l'origine del rogo sia stata accidentale, resta il problema di come il sindaco, Commissario per l'emergenza rifiuti, voglia risolvere il problema della raccolta e trattamento dei rifiuti urbani in città. Per Fratelli d'Italia solo la realizzazione di molteplici impianti, con tecnologie diversificate, è la risposta attesa per migliorare la percentuale di riciclo e fornire una ridondanza impiantistica indispensabile per contrastare la dipendenza dai pochissimi impianti di trattamento ormai rimasti attivi". (Com)