Molise: Calderoli, auguri a Regione per i suoi 60 anni, esempio concreto di autonomia efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti auguri per questo suo 60mo compleanno al Molise, che il 27 dicembre 1963 diventava una Regione autonoma staccandosi dall'Abruzzo. Lo dichiara in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Un esempio concreto, quello del Molise, di come l'autonomia faccia bene ai territori e ai cittadini. Per cui, in questa importante ricorrenza, faccio mie le parole pronunciate oggi dal governatore Francesco Roberti che ha ricordato come 'l'autonomia regionale ha consentito nei decenni di valorizzare al meglio le peculiarità del nostro territorio, dei paesaggi, dei siti storici, turistici, archeologici, delle eccellenze enologiche e delle nostre altre risorse'. Mi permetto di aggiungere che l'autonomia regionale differenziata permetterà a tutte le Regioni, compreso il Molise, di valorizzare ulteriormente le proprie eccellenze e peculiarità in un percorso virtuoso per la singola Regione e per tutto il Paese”, aggiunge. (Rin)