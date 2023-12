Bulgaria: ministro Economia, il 2023 è stato un anno di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato per la Bulgaria un anno di successo, alla luce di ciò che sta accadendo in Europa. Lo ha detto il ministro dell’Economia bulgaro Bogdan Bogdanov, ripreso dall’agenzia di stampa “Bta”. Il ministro ha sottolineato che il Pil del Paese è cresciuto del 2 per cento e che gli investimenti diretti dall’estero hanno raggiunto nei primi dieci mesi dell’anno la cifra record di 3,4 miliardi di euro, corrispondente al 54 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Bogdanov ha osservato che tra i fattori alla base di questo sviluppo vi sono una crescente fiducia degli investitori e la maggiore prevedibilità delle azioni dello Stato. “A questo processo hanno contribuito un governo regolare, con il suo fermo impegno affinché la Bulgaria aderisca all’area Schengen e all’eurozona, nonché il bilancio statale adottato per il prossimo anno”, ha precisato il ministro. (Seb)