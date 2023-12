Scuola: Marti (Lega), bene rinnovo Piano welfare, continua impegno Valditara per personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nei confronti del personale scolastico “è costante e continua senza sosta: oggi, è stata pubblicata, infatti, la manifestazione di interesse per estendere il 'Piano Welfare', inserendo anche nuovi settori e operatori e ulteriori agevolazioni”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama. “Il ministero ha avviato il progetto per il personale scolastico il 9 ottobre e il risultato, dai dati rilevati, è stato molto positivo. Oggi, il ministro rinnovando ed estendendo la proposta anche per il 2024, continua a mantenere la promessa, rivolgendo concreta attenzione a chi ogni giorno lavora per i nostri ragazzi. Tantissimi lavoratori del mondo della scuola potranno così continuare a usufruire in modo agevolato, grazie ad accordi stipulati dal ministero con Coldiretti, Italo, Ita Airways e Trenitalia, Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, di alcuni beni e servizi. Una sinergia pragmatica che dimostra ancora una volta come la scuola sia al centro dell'agenda politica della Lega e del governo di centrodestra", aggiunge. (Rin)