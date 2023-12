Violante: Zaia, condoglianze per la scomparsa di sua moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto - in una nota - si è stretto nel cordoglio a Luciano Violante, ex presidente della Camera dei deputati, per la morte della moglie Giulia di Marco. "A nome mio personale e della Regione del Veneto - ha dichiarato - esprimo le più sentite condoglianze al presidente Luciano Violante per la scomparsa della moglie, Giulia De Marco, ex presidente del tribunale per i minorenni di Torino che ha guidato fino al 2006. Ai familiari, agli amici, a chi le ha voluto bene giunga il nostro cordoglio e la nostra vicinanza". (Rev)