Rifiuti: incendio a Malagrotta, procura Roma apre fascicolo e procede per dolo

- Fascicolo d'indagine aperto in procura a Roma per l'incendio divampato nel pomeriggio della vigilia di Natale, all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti di Malagrotta. L'informativa ricevuta dagli investigatori dei vigili del fuoco ha permesso alla magistratura di ipotizzare il reato di incendio doloso e ha disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza che comprese, ovviamente, le immagini registrate nelle ore precedenti all'innesco dell'incendio che ha portato al fermo del Tmb1, l'unico ancora in funzione nell'impianto.(Rer)