Napoli: ospedale senza pronto soccorso, neonata muore dopo essere stata respinta

- Doppia indagine sulla bambina di tre mesi morta dopo essere stata respinta dall’ospedale di Boscotrecase perché quest’ultimo non è più dotato di pronto soccorso. La procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per verificare le cause del decesso della piccola e se ci sono state disfunzioni nella rete dei soccorsi. Contestualmente ha avviato una indagine anche l’Asl Napoli 3. La tragedia si è consumata lo scorso 23 dicembre. La bimba, che era insieme al papà a Torre Annunziata, si è sentita male, ha accusato una crisi respiratoria. Il padre, in attesa di un’ambulanza, ha nel frattempo ricevuto l’aiuto di un passante che, vedendolo in difficoltà, l’ha fatto salire in auto e ha raggiunto l’ospedale di Boscotrecase, ma qui la piccola e il suo papà sono stati respinti perché il pronto soccorso non è più in funzione da tre anni, da quando il nosocomio fu convertito in Covid center nel 2020. Poi, finita l’emergenza, l’ospedale è tornato in regime ordinario ma non ha più riavuto il pronto soccorso. Si è resa necessaria così una nuova corsa in ospedale, stavolta a Castellammare di Stabia, ma la bambina è arrivata senza vita.(Ren)