Energia: ok a decreto agrivoltaico, Gava, oltre un miliardo di euro per impianti innovativi

- Via libera ufficiale al decreto sull’agrivoltaico che inietta oltre un miliardo di euro Pnrr per la realizzazione di impianti innovativi di energia pulita. Obiettivo installare almeno 1,04 Gigawatt entro il 30 giugno 2026 con contributo e tariffa incentivante. "Ottimo lavoro del Mase. Più rinnovabili, meno emissioni di gas serra, più innovazione e sostenibilità, in sinergia col mondo dell’agricoltura recuperando spazi di territorio", dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. (Rin)