Brennero: Mit, dossier giuridico pronto nelle prime settimane 2024

23 luglio 2021

- Il governo è al lavoro per formalizzare il dossier giuridico sui divieti unilaterali al Brennero che verrà inviato alla Commissione Ue e, successivamente, alla Corte di giustizia europea. In questo momento – riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – è in corso l’approfondimento dei legali, frutto della decisione - promossa dal Mit di Matteo Salvini - di passare alle carte bollate anche alla luce della totale mancanza di disponibilità e buonsenso dell’Austria. L’obiettivo è concludere l’iter nelle prime settimane del 2024. (Rin)