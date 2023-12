Speciale energia: la Libia produce sempre meno gas e ne spreca quasi metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia produce sempre meno gas e ne spreca tantissimo a causa di carenze infrastrutturali e del gas flaring, la combustione del gas in eccesso. Secondo i dati dell’Audit Bureau libico, la produzione di gas naturale del Paese nordafricano è diminuita dell’8 per cento per il progressivo depauperamento pozzi esistenti. L’output di gas del Paese nordafricano è stato di 861,96 miliardi di piedi cubi nel 2022 (24,40 miliardi di metri cubi), ovvero 79,73 miliardi di piedi cubi (2,25 miliardi metri cubi) in meno rispetto all’obiettivo prefissato di 941,7 miliardi di piedi cubi (26,6 per cento). Ma la produzione al netto di altre voci come il flaring (la combustione dispendiosa del gas che si sprigiona spontaneamente nella fase di estrazione, un fenomeno altamente inquinante e diffuso soprattutto nell’est della Libia) è invece molto più bassa, pari a circa 12-15 miliardi di metri cubi di gas: questo anche a causa di carenze infrastrutturali, mancanza di manutenzione e delle divisioni politiche che affliggono il Paese nordafricano da anni. (segue) (Lit)