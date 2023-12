Speciale energia: Giansanti (Confagricoltura), al governo chiesti incentivi per produzione da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo "abbiamo chiesto una serie di misure incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", ha detto "Radio anch'io" su Rai Radio1 il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "Oggi il costo energetico è una delle principali voci di costo in un'azienda agricola e quindi avere produzione elettrica ottenuta da una fonte rinnovabile permette agli agricoltori di abbattere il costo di produzione", ha spiegato. Attualmente la copertura da rinnovabili in agricoltura è "ancora ad una quota che non è quella ideale" infatti "introduciamo il 7 per cento dell'energia rinnovabile del Paese" e "molto ancora si deve fare anche in agricoltura perché è un'opportunità per tutti gli imprenditori. Infatti noi per produrre partiamo sempre da un'energia" ma se si abbatte questo costo "arriviamo sulla tavola dei consumatori con un prezzo ragionevole soprattutto in un quadro in cui l'inflazione ha picchiato duro", ha chiarito. (Rin)