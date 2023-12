Speciale energia: Russia, dipendenza da import attrezzature in settore energia cala ridotta del 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ridotto la sua dipendenza dalle importazioni di attrezzature nel settore di petrolio e gas dal 67 per cento al 35 per cento negli ultimi anni. E' quanto ha detto il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, intervistato dal canale "Rossija 24". "Quest'anno, il governo russo ha prestato una particolare attenzione alla sostituzione delle importazioni di attrezzature nell'industria petrolifera e del gas (...) Se parliamo dell'industria petrolifera e del gas, negli ultimi anni abbiamo ridotto l'indipendenza dal 67 per cento al 35 per cento. E poi il compito è quello di garantire la completa sovranità tecnologica", ha detto Novak. (Rum)