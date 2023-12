Speciale energia: Algeria, ministro Energia incontra delegazione cinese per rafforzare cooperazione mineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ad Algeri una delegazione del consorzio cinese Cmh, guidata dal presidente del consorzio, Zhou Zhibang, e dal vicepresidente direttore generale del gruppo cinese Shanghai Delong Steel, Kan Yonghai. Lo ha reso noto il ministero in un comunicato stampa, in cui si legge che le parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione mineraria tra l'Algeria e la Cina e delle opportunità di investimento nelle industrie di lavorazione dell'acciaio e del ferro. Sono stati esaminati i rapporti di cooperazione tra il consorzio cinese, partner del complesso Sonarem, nel progetto di sfruttamento della miniera di Gara Djebilet, nella provincia di Tindouf, nell'ovest del Paese. Successivamente, il ministro algerino ha discusso con il vicepresidente e direttore generale del gruppo cinese Shanghai Delong Steel, uno dei maggiori gruppi cinesi nel settore dell'acciaio e del ferro, delle opportunità di cooperazione e di investimenti nel campo dell'industria di trasformazione e della produzione di semilavorati e finiti derivati da acciaio e materiali ferrosi, utilizzando il ferro estratto dalla miniera di Gara Djebilet. Le parti hanno apprezzato, nel corso dell'incontro, il "livello eccezionale" raggiunto dalle relazioni di cooperazione tra i due Paesi, "affermando la loro determinazione a continuare gli sforzi per intensificare gli scambi e le visite al fine di aprire nuove prospettive di cooperazione", si legge nel comunicato. (Ala)