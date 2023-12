Roma: Fd'I, grazie a vigili del fuoco per lavoro incessante a Malagrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore i vigili del fuoco si stanno adoperando con tutti i mezzi necessari "per porre fine all'incendio del Tmb di Malagrotta dei giorni scorsi. A loro va il nostro ringraziamento per l'opera di spegnimento e raffreddamento delle aree coinvolte. Come sempre possiamo contare su un Corpo essenziale per la sicurezza dei territori e dei cittadini. Un lavoro che non si ferma mai. Grazie per la vostra dedizione e professionalità". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani ed il delegato dei Vigili del Fuoco e del Soccorso pubblico di Fd'I Roma Massimiliano Metalli (Com)