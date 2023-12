Treviso: proclamato lutto regionale venerdì 29 in occasione dei funerali di Vanessa Ballan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 29 dicembre, giorno dei funerali di Vanessa Ballan, vittima di femminicidio a Riese Pio X nelle scorse settimane, è stato proclamato il lutto regionale. "La drammatica vicenda – ha scritto nel provvedimento il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - della giovane concittadina Vanessa Ballan, che ha perso la vita in modo così violento con la creatura che portava in grembo ha gettato nello sconforto due famiglie, le loro comunità e suscitato in tutti noi un profondo senso di sgomento. Ho chiesto che sia decretato il lutto regionale, come messaggio corale delle Istituzioni contro ogni violenza di genere: i casi di Vanessa e di Giulia sono e debbono essere uno spartiacque, suscitando una risposta collettiva contro crimini che non possono restare relegati alle cronache - ha aggiunto -. Anche nei confronti di tante donne e tante giovani che possono trovare il coraggio di denunciare, se la società tutta si dimostra unita nel condannare i violenti e, nel contempo, nel tendere la mano a chi chiede aiuto. Invito quindi tutte le Istituzioni ad apporre le bandiere a mezz'asta e sono certo che ognuno di noi, privati cittadini, commercianti ed imprese, saprà interpretare nella maniera migliore questo lutto regionale. Voglio farmi portavoce anche del cordoglio di tutti i veneti alle famiglie Scapinello e Ballan, per la perdita di Vanessa e della giovane creatura che aspettava", ha concluso Zaia. (Rev)