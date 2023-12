Spagna: governo approva proroga di alcune misure anti crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato la proroga di alcune misure anti crisi, tra cui gli sconti del 30 per cento sugli abbonamenti dei trasporti pubblici, sulle banche e sull'energia, e ha deciso di ritirare gli sconti fiscali sull'elettricità e sul gas nei prossimi sei mesi. Dopo l'ultimo Consiglio dei ministri del 2023, il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha anche anticipato la proroga di un altro anno dei prelievi temporanei sulle banche e sulle compagnie energetiche, come passo preliminare alla promessa di renderli permanenti. In questo anno di proroga dell'imposta sulle società energetiche, potranno essere dedotti gli investimenti strategici legati a progetti industriali e di decarbonizzazione. Per quanto riguarda l'Iva sul gas, tornerà al suo livello normale del 21 per cento rispetto all'attuale 5 per cento una volta terminato il periodo invernale. Il premier ha giustificato questa decisione con il calo dei prezzi dell'energia degli ultimi mesi. Sanchez ha anche annunciato che per i prossimi sei mesi saranno mantenute le misure a tutela delle famiglie vulnerabili come, ad esempio, la limitazione degli aumenti del prezzo della tariffa domestica regolamentata del gas. (Spm)