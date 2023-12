I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: EssilorLuxottica e sindacati, ok ad accordo integrativo con settimana corta - EssilorLuxottica e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, con le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, hanno firmato oggi il nuovo Contratto integrativo aziendale per il triennio 2024-2026 destinato a quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani del gruppo. L’accordo – riferisce una nota – contribuisce a disegnare una nuova frontiera dell’organizzazione del lavoro in Italia, ispirata a principi di equità e inclusione. Nasce da un processo di ascolto costante delle necessità delle diverse comunità di dipendenti che danno vita all’azienda per ampliare le opportunità di conciliazione vita-lavoro anche all’interno delle fabbriche. Con questo accordo si riafferma la centralità del benessere dei dipendenti quale motore della sostenibilità economica e sociale delle aziende. L'intesa siglata oggi è stata raggiunta grazie al dialogo costruttivo tra azienda e organizzazioni sindacali che negli anni ha favorito la nascita di soluzioni innovative per tutelare al contempo la competitività internazionale del gruppo e la centralità delle sue persone, tanto più rilevanti nel contesto attuale di profondo rinnovamento della cultura del lavoro. L’integrativo aziendale introduce per la prima volta negli stabilimenti italiani del gruppo un modello di organizzazione fortemente innovativo dei tempi di lavoro e gestione della flessibilità produttiva, pensato per vivere la fabbrica con un approccio nuovo, conciliando in modo sostenibile e strutturale il naturale bisogno di tempo di qualità dei dipendenti nella gestione dei propri impegni personali con l’esigenza di continuità e programmazione delle attività aziendali. I lavoratori che dal prossimo anno sceglieranno di aderire al nuovo modello orario con “settimane corte” potranno ritagliare per sé e per le proprie esigenze personali venti giornate l’anno, per lo più il venerdì, coperte in larga parte dall’azienda e in via residuale da istituti individuali, senza impatti sulla retribuzione. La novità, che sarà inizialmente introdotta in via sperimentale in alcuni reparti e aree produttive, si inserisce in un contesto aziendale dinamico e offre un’ulteriore soluzione per disegnare i contorni del proprio orario di lavoro in funzione delle esigenze personali. L’innovazione organizzativa introdotta dal nuovo Integrativo permetterà la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 1.500 lavoratori all’interno del perimetro produttivo italiano. (segue) (Rin)