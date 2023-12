I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mes: Paita (Iv), altro che moderati, con astensione FI si è di fatto dissolta - Con l'astensione sul Mes, "Forza Italia si è di fatto dissolta: dal giorno di quello sciagurato voto grazie a TajaNì, l’uomo del Nì, non esiste più", scrive su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Gli argomenti con cui Tajani giustifica quella scelta sono un penoso arrampicarsi sugli specchi, una recita stanca in cui nemmeno lui crede. La verità è evidente e sotto gli occhi di tutti. Il voto sul Mes - conclude - è il tradimento di uno dei suoi fondamenti ideali, la rinuncia a quello che un tempo era l'imprescindibile vocazione europeista per sottomettersi al sovranismo più irresponsabile. Altro che moderati". (segue) (Rin)