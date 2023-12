I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Terna prima società italiana certificata per processi di amministrazione, finanza e controllo - Terna è la prima società italiana a ottenere la certificazione "Uni Pdr 104 2021" relativa alla gestione e al sistema dei controlli interni dei processi amministrativi e contabili per la capogruppo Terna Spa e per le società controllate. Il gestore della rete di trasmissione nazionale - informa una nota - è stato inoltre ammesso al regime fiscale di Adempimento collaborativo con l’Agenzia delle entrate, avviando così con l’amministrazione finanziaria italiana un più stretto rapporto di fiducia e un’interlocuzione trasparente sulle questioni fiscali più rilevanti. La certificazione "Uni Pdr 104 2021", valida per cinque anni e rilasciata da Intertek Italia, attesta al Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia una forte governance su tutti gli aspetti amministrativi e fiscali e sui loro processi di controllo. La certificazione, inoltre, valorizza il lavoro svolto dalla società per il perfezionamento delle procedure attinenti all’informativa finanziaria, nonché l’eccellenza delle competenze professionali e l’affidabilità delle persone di Terna che svolgono il servizio di amministrazione, finanza e controllo. (segue) (Rin)