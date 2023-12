I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Mes: Tajani, Forza Italia coerente, riserve sul nuovo regolamento - Sul Mes, Forza Italia è stato molto coerente. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto a "Mattino cinque news" su Canale5. "Avevamo riserve sul nuovo regolamento del Mes, che allarga la copertura alle banche: abbiamo detto che questo regolamento non prevede alcun controllo per il meccanismo e noi chiediamo un controllo. Berlusconi era stato molto critico nei confronti di questo regolamento", ha spiegato Tajani. "Abbiamo chiesto di fare un controllo da parte del Parlamento europeo, come fa la Banca centrale europea. Non siamo contrari al Mes per principio, c’è molta mistificazione. Lega e Fratelli d’Italia sono per principio contrari al Mes. Noi non lo siamo per principio, ma siamo scettici nei confronti di questo regolamento. Bisogna apportare dei correttivi", ha aggiunto il ministro. (Rin)