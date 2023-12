Milano: molteplici interventi ed arresti dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si è fermata, nel corso delle festività natalizie, l’attività dell’Arma dei Carabinieri e non sono mancati interventi ed arresti per maltrattamenti in famiglia. In particolare, nel pomeriggio del 24 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Cuggiono sono intervenuti in un’abitazione di Inveruno (MI) ove hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 57enne italiano, disoccupato e pregiudicato. L’uomo, dopo aver avuto l’ennesima lite in casa con il fratello, di 4 anni più giovane, all’arrivo dei Carabinieri li ha minacciati con un coltello da cucina, opponendo resistenza prima di essere bloccato ed arrestato. (segue) (Com)