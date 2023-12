Milano: molteplici interventi ed arresti dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso pomeriggio del 25 dicembre, a San Giuliano Milanese, i Carabinieri della locale Tenenza hanno dato esecuzione, nei confronti di un 29enne salvadoregno, pregiudicato per reati contro la persona, ad un’ordinanza di protezione contro gli abusi familiari con l’applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex compagna, una 21enne nata in Italia, a seguito di reiterati episodi di maltrattamenti. (segue) (Com)