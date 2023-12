Milano: molteplici interventi ed arresti dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, infine, a Corbetta (MI), i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso, sono intervenuti presso un’abitazione di via Simone da Corbetta, su segnalazione di una donna romena 32enne che aveva riferito di essere stata poco prima aggredita dal compagno, anch’egli romeno, pregiudicato, 43enne. I militari, intervenuti prontamente sul posto, hanno accertato che l’uomo, in preda all’alcol ed armato di due coltelli da macellaio, aveva strattonato la donna, facendola cadere a terra e provocandole un trauma cranico e delle escoriazioni al volto. I Carabinieri sono riusciti a mettere in salvo la donna ed a disarmare l’uomo, ancora aggressivo, anche mediante l’utilizzo del taser, arrestandolo e conducendolo poi presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. La donna è stata invece condotta all’Ospedale di Rho (MI) dal quale veniva dimessa con una prognosi di 20 giorni. (Com)