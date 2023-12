Myanmar: opposizione, attacco della giunta provoca 8 civili morti e 25 feriti nello Stato di Shan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco della giunta militare al potere in Myanmar ha provocato la morte di otto civili e il ferimento di altri 25 a Laukkaing, nello Stato di Shan. Lo afferma in un comunicato l’Esercito dell’alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa), gruppo anti-golpista. Un’auto sarebbe stata colpita da un aereo militare e sarebbe esplosa nei pressi di un hotel. Tra le vittime vi sarebbero donne e bambini. La città di Laukkaing è da settimane oggetto di pesanti bombardamenti da parte delle forze governative e subisce frequenti interruzioni delle linee internet e di telecomunicazione. Lo scorso 24 dicembre la stessa Mndaa aveva dato notizia di tre civili morti e dieci feriti in un attacco aereo sulla stessa città. Secondo l’emittente “Radio Free Asia”, tra il 27 ottobre e il 23 dicembre almeno 55 civili sono stati uccisi in attacchi aerei della giunta nella regione di Kokang. (Res)