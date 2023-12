Lazio: Regione, reperiti fondi per garantire stipendi a lavoratori ex Risorse Sabine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un emendamento finalizzato a dare sostegno concreto ai lavoratori della ex Risorse Sabine di Rieti. È quello a firma dell’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, su proposta dell’assessore al Lavoro Giuseppe Schiboni, approvato nel corso della discussione in Consiglio regionale sulla proposta di legge di Stabilità 2024. Grazie al provvedimento è stato prorogato l’affidamento alla provincia di Rieti della gestione delle procedure per la realizzazione di politiche attive del lavoro rivolte al personale della ex Risorse Sabine che sarebbero scadute a dicembre 2023. In particolare, con questo emendamento, è stato prorogato di ulteriori sette anni l’elenco, previsto dalla legge regionale 17 del 2015, da cui le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione possono individuare, in caso di nuove assunzioni, personale da assumere, previo atto di indirizzo della Regione medesima. Inoltre, sono state stanziate le risorse necessarie a copertura delle mensilità destinate a questi lavoratori per proseguire la propria attività. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. (segue) (Com)