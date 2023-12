Ucraina: generale Tarnavskyi, l'anno prossimo potrebbe essere più difficile del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo anno in Ucraina potrebbe rivelarsi più difficile del 2023. Lo ha detto in un'intervista all'emittente televisiva britannica "Bbc" il comandante del gruppo di truppe ucraina Taveija, il generale Oleksandr Tarnavskyj. "Penso che il prossimo anno sarà probabilmente ancora più difficile. Dobbiamo finire di combattere e liberare i nostri territori. E più ci si avvicina a questo compito, più la situazione diventa complicata", ha affermato il generale ucraino. "La priorità è vincere, perché si può concludere la guerra in diversi modi. Dobbiamo raggiungere una vittoria", ha aggiunto Tarnavskyj. (Kiu)