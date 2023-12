Scuola: Mim, con Piano welfare rinnovo ed estensione agevolazioni per personale e Ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) ha pubblicato oggi la manifestazione di interesse per estendere il Piano welfare rivolto al personale della scuola e del Mim, includendo nuovi settori e operatori e prevedendo ulteriori agevolazioni e servizi. A essere coinvolti - informa una nota - saranno in particolare le banche, gli intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, con l’obiettivo di acquisire, tra le altre cose, prestazioni e servizi a condizioni agevolate per l’erogazione di mutui per l'acquisto dell'abitazione, prestiti personali e altri servizi bancari. Tale decisione arriva dopo avere preso atto dei dati, estremamente confortanti, del Piano sperimentale di welfare avviato a ottobre 2023, rivolto a una platea di circa 1 milione e 200mila lavoratori che operano nella scuola e per la scuola (docenti, educatori, dirigenti scolastici, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e personale in servizio presso il Ministero), sottoscritto con alcuni grandi operatori economici tra cui Coldiretti, Trenitalia, Italo, Ita Airways e Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Questi ultimi, ciascuno nel proprio settore, hanno riconosciuto agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi con sconti fino al 30 per cento rispetto alle tariffe di mercato. (segue) (Com)