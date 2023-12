Scuola: Mim, con Piano welfare rinnovo ed estensione agevolazioni per personale e Ministero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei dati rilevati sino a oggi è stato possibile verificare l’impatto positivo delle misure proposte, che vedono 242mila accessi alla sezione riservata alle agevolazioni; pertanto, il Mim ha condiviso con i citati operatori economici la volontà di rinnovare le convenzioni in essere per l'anno 2024, attualmente in fase di sottoscrizione. "A ottobre - dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito - avevamo promesso di estendere il Piano welfare ad altri soggetti privati, garantendo a tutti i lavoratori della scuola e del Mim sempre più servizi e agevolazioni in relazione a tutte le principali voci di spesa delle famiglie italiane. Oggi possiamo dire di aver dato seguito a quell’impegno: puntando sulla forte sinergia tra istituzioni pubbliche e operatori economici vogliamo riconoscere la giusta e concreta attenzione nei confronti di chi lavora per il futuro e la crescita dei giovani. Questo è ciò che intendiamo con il concetto di 'alleanza per la scuola'". (Com)