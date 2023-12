Lazio: sindaco Rieti, da Regione risposte concrete per lavoratori ex Risorse Sabine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in una nota esprime "soddisfazione per l’iniziativa della Regione Lazio che ha individuato il budget necessario a garantire gli stipendi ai lavoratori ex Risorse Sabine. Il provvedimento - prosegue - è stato possibile attraverso l’approvazione di un emendamento alla legge di Stabilità 2024 a firma dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini su proposta dell’assessore al lavoro Giuseppe Schiboni, anche grazie al grande lavoro del consigliere regionale reatino Michele Nicolai. In particolare, con questo emendamento, è stato prorogato di ulteriori sette anni l’elenco, previsto dalla legge regionale 17 del 2015, da cui le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione possono individuare, in caso di nuove assunzioni, personale da assumere, previo atto di indirizzo della Regione medesima". (segue) (Com)