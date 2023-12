Gaza: re Giordania incontra presidente Egitto al Sisi per discutere su conflitto nella Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha lasciato il Paese per effettuare una visita al Cairo, durante la quale incontrerà il presidente della Repubblica d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, per discutere degli sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza tra il movimento islamista palestinese Hamas e l'esercito israeliano e delle modalità per arrivare a un cessate il fuoco permanente. Lo ha reso noto l'emittente televisiva giordana "Al Mamlaka".(Lib)