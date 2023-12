Sanità: medici del Gemelli sviluppano algoritmo per guidare la terapia dell'acromegalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un algoritmo la guida pratica alla scelta del trattamento più adatto, dopo l'intervento chirurgico, per le persone affette da acromegalia, malattia rara, che in Europa colpisce 1,2 persone su 10.000 e che in Italia conta ogni anno circa 250 nuovi casi. Lo strumento, che rappresenta un 'first' nella gestione dell'acromegalia, è stato messo a punto dai medici e chirurghi di fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma che si occupano dei pazienti acromegalici ed è stato pubblicato su Jcem, una delle riviste scientifiche internazionali più prestigiose del mondo in ambito endocrinologico (nonchè l'organo ufficiale della Endocrine Society americana) dalla dottoressa Sabrina Chiloiro e dai colleghi. L'acromegalia è dovuta ad un'eccessiva produzione da parte di un tumore ipofisario di origine neuroendocrina dell'ormone della crescita (Gh) e alla conseguente elevata sintesi e secrezione epatica dell'Igf-I. E' quanto si legge in una nota del Gemelli. (segue) (Com)