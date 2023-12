Sanità: medici del Gemelli sviluppano algoritmo per guidare la terapia dell'acromegalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo lavoro - spiega Chiloiro, Dirigente medico della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, presso la Uoc di endocrinologia e diabetologia - consentirà ai pazienti di approdare più rapidamente alla migliore terapia e di ottenere così un miglior controllo della malattia, che finora poteva richiedere anche diversi anni di tentativi, con varie tipologie di trattamento. Il nuovo algoritmo permette invece di orientarsi subito verso la terapia più adatta per ciascun paziente". Il trattamento dell'acromegalia, prevede come primo approccio l'intervento chirurgico, eventualmente seguito dalla terapia medica di prima linea con gli analoghi convenzionali della somatostatina; qualora il paziente non rispondesse alla terapia medica di prima linea, si ricorre alle seconde linee terapeutiche, con gli analoghi della somatostatina di seconda generazione o l'antagonista recettoriale del Gh. Il lavoro pubblicato su Jcem ha coinvolto 67 pazienti affetti da acromegalia, tutti sottoposti a intervento neurochirurgico e seguiti dagli endocrinologi di fondazione Policlinico Gemelli, presso l'Ambulatorio di Patologia Ipotalamo-Ipofisaria. Questo lavoro rappresenta uno spaccato del lavoro quotidiano e multidisciplinare di medici e ricercatori di Fondazione Policlinico Gemelli e Università Cattolica del Sacro Cuore e coinvolge diversi Dipartimenti e Unità Operative come la Neurochirurgia, l'Otorinolaringoiatria, l'Anatomia Patologica, la Diagnostica per Immagini, e la Radioterapia. (segue) (Com)