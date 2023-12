Sanità: medici del Gemelli sviluppano algoritmo per guidare la terapia dell'acromegalia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello studio - prosegue Chiloiro - abbiamo integrato tutti i fattori predittivi di risposta e di resistenza alla terapia con analoghi convenzionali della somatostatina, finora noti e i più innovativi biomarker del microambiente tumorale, quali il profilo dell'infiltrato infiammatorio. In questo modo abbiamo costruito un modello matematico e un algoritmo, basato su parametri clinici, biochimici, molecolari e morfologici. Tramite il nomogramma derivante dal modello matematico è possibile identificare la probabilità per ciascun singolo paziente di ottenere una buona risposta alla terapia con analoghi convenzionali della somatostatina, integrando i tre fattori di resistenza identificati: l'elevato rapporto delle cellule immunitarie Cd68+/Cd8+, l'assente o scarsa espressione del sottotipo 2a del recettore della somatostatina e la presenza di un residuo tumorale post-operatorio macroscopicamente evidente. Tramite questo strumento i pazienti a rischio di mancata risposta alla terapia di prima linea, con analoghi convenzionali della somatostatina potranno essere indirizzati precocemente ad una terapia di seconda linea, riducendo la durata di malattia non controllata, caratterizzata da elevati livelli plasmatici dell'ormone della crescita (Gh) e dell'Igf-I". (segue) (Com)