Sanità: medici del Gemelli sviluppano algoritmo per guidare la terapia dell'acromegalia (4)

"L'utilità di questo studio - sottolinea Chiloiro - deriva anche dal fatto che tutti i parametri di resistenza che abbiamo individuato, sono facilmente acquisibili nel post-operatorio e questo ci permette di definire rapidamente il miglior approccio terapeutico per il nostro paziente, riducendo così la durata di malattia attiva. Va sottolineato infatti che la prolungata durata di malattia attiva, nel paziente acromegalico, è un fattore di rischio per la comparsa di comorbilità e complicanze sistemiche, di tipo metabolico (circa il 65 per cento dei pazienti acromegalici è affetto da prediabete o diabete), cardio-vascolare, muscolo-scheletriche con aumentato rischio di fratture vertebrali da fragilità ed anche oncologiche: i pazienti con malattia acromegalica persistentemente attiva sono ad aumentato rischio di tumore della tiroide, della prostata, della mammella e di lesioni pre-cancerose, come polipi del colon. E dunque - conclude -, ridurre la durata di malattia attiva, passando subito ad una terapia efficace, migliora l'outcome di questi pazienti e riduce il rischio di comparsa di complicanze. L'idea di questo studio nasce in seno all'Arrigo Recordati research grant, vinto nel 2021 con un progetto sull'acromegalia (Il microambiente infiammatorio negli adenomi ipofisari Gh-secernenti, o somatotropinomi). Questo lavoro scientifico rappresenta il primo risultato scaturito da questo progetto di ricerca".