Trasporti: Fs security, controllati 500 treni al giorno in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania (2)

23 luglio 2021

- "Quest’iniziativa - ha aggiunto Foroni - continuerà senz’altro anche nei prossimi mesi, e anzi sarà ulteriormente potenziata venendo estesa, da gennaio, anche su altre linee ferroviarie del nostro Paese in collaborazione e in coordinamento con Rfi, Trenitalia e le altre società del gruppo. Il nostro obiettivo è rendere sempre più efficace il servizio di security, in attesa degli ulteriori investimenti che abbiamo previsto di mettere in campo per il 2024". Lo scopo della rimodulazione dei servizi è intervenire in maniera unitaria lungo linee e stazioni considerate critiche, secondo l’analisi delle banche dati a disposizione di Fs security, coordinando i servizi a bordo dei treni con quelli svolti nelle stazioni con l’obiettivo di aumentare la sicurezza reale e percepita, ridurre l’evasione, supportare il personale ferroviario nella gestione di eventuali criticità e collaborare con le forze dell’ordine in caso di necessità. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano che Fs security sta portando avanti e che, come ha annunciato anche dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, prevede anche il potenziamento del personale di vigilanza con 1.500 addetti a livello nazionale. (Com)