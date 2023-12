Fisco: Silvestroni (Fd'I), cittadino non è un suddito da vessare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cittadino non è un suddito da vessare e il rapporto con lo Stato deve basarsi sulla fiducia e sulla collaborazione. Vogliamo un nuovo fisco innovativo e intelligente che permetta al contribuente di poter pianificare la propria attività senza timori di controlli da parte dell’amministrazione, salvo ovviamente eventuali frodi". Lo afferma Marco Silvestroni senatore di Fd'I e segretario di presidenza. "Supera i 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata quest’anno dal fisco. Un record mai toccato, soprattutto per cittadini e imprese che si sono viste riaccreditate le cifre dovute senza aver dovuto aspettare tempi lunghissimi e quindi in molti casi senza aver dovuto ricorrere a prestiti, in una fase in cui i tassi di interesse sono molto elevati", aggiunge. (Rin)