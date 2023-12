Serbia: sindaco uscente di Belgrado, opposizione vuole il potere “mediante decreto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione in Serbia non vuole nuove elezioni ma il potere “mediante decreto”. Lo ha dichiarato il sindaco uscente di Belgrado ed esponente della maggioranza a livello nazionale, Aleksandar Sapic, in un intervento per l’emittente televisiva “Tv Pink”. In tutte le elezioni, ha detto Sapic, ci deve essere un perdente e un vincitore. "Se accettiamo questa violenza come standard, causeremo il caos, entreremo nelle istituzioni e chiederemo la ripetizione delle elezioni dopo ogni voto. Adesso (gli esponenti dell'opposizione) vogliono che qualcuno esca allo scoperto e dica: abbiamo rubato le elezioni, siamo dei perdenti a livello morale e alle prossime elezioni vincerete voi", ha osservato Sapic in riferimento alle proteste che sono culminate in disordini la sera del 24 dicembre, quando la polizia ha effettuato 35 arresti tra i manifestanti che tentavano di sfondare le protezioni attorno al municipio di Belgrado. "I danni materiali subiti dall'Assemblea della Città di Belgrado non possono essere stimati perché l'edificio è sotto la tutela dello Stato. (L’esponente dell’opposizione Dragan) Djilas ha poi negato che si stessero verificando dei disordini e in seguito ha accusato me. E allora perché ieri sono andati davanti alla stazione di polizia per chiedere il rilascio di tutti gli arrestati se non hanno nulla a che fare con loro?", ha chiesto Sapic.(Seb)