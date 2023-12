Sardegna: domani in Consiglio regionale l'ultima finanziaria della legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani approda in Consiglio regionale l'ultima Finanziaria della legislatura, con uno stanziamento totale di 10,6 miliardi di euro. La legge di bilancio è caratterizzata da un approccio tecnico e sarà improntata sulle missioni della precedente. Il tutto grazie a un accordo fra maggioranza e opposizione per una rapida approvazione. L'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, ha sottolineato l'importanza di evitare l'esercizio provvisorio e ha spiegato che il vincitore delle elezioni apporterà le prime modifiche nella prossima legislatura, secondo i propri programmi. Il testo della Finanziaria è composto da soli cinque articoli. Il secondo articolo prevede il fondo unico degli enti locali, con 553,7 milioni di euro, di cui quasi 485 milioni destinati ai Comuni. La Sanità assorbe il 38 per cento delle misure con 4,1 miliardi di euro, salendo a circa 4,4 miliardi considerando anche il fondo per la non autosufficienza da 257 milioni. Tra le altre misure, sono stanziati fondi significativi per trasporti e diritto alla mobilità (8,4 per cento del totale), sviluppo sostenibile e tutela del territorio (7,3 per cento), sviluppo economico e competitività (3 per cento), agricoltura (2,7 per cento), politiche del lavoro e formazione (2,1 per cento), assetto del territorio e edilizia abitativa (1,8 per cento), tutela e valorizzazione dei beni culturali (1,1 per cento). (Rsc)