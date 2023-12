Francia: Torre Eiffel chiusa al pubblico per uno sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Torre Eiffel, a Parigi, è stata chiusa al pubblico a causa di uno sciopero dei dipendenti. Lo ha annunciato Sete, la società che gestisce il monumento simbolo della capitale francese. Lo sciopero è stato indetto nel giorno in cui ricorre il 100esimo anniversario dalla morte di Gustave Eiffel, l’ingegnere che progettò la torre. In un comunicato del sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) si legge che la mobilitazione è stata organizzata per "denunciare la gestione attuale” di Sete. (Frp)