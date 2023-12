Lazio: Tajani, intergruppo con Noi Moderati consolida anima popolare maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa importante iniziativa "ci consente di consolidare l’anima popolare nella maggioranza alla regione Lazio”. A dirlo è stato il segretario di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa per presentare l'intergruppo consiliare Noi moderati - Forza Italia al consiglio regionale del Lazio. “Forza Italia ritiene che ci siano grandi spazi politici per questa area perché non esiste più un centro del centro sinistra. Ci sono tantissimi elettori delusi”, ha aggiunto Tajani, sottolineando come questo nuovo intergruppo rappresenti “una novità politica rilevante, lavoreremo bene e meglio insieme”. (Rin)