Municipio Roma VIII: concerti ed eventi diffusi fino al 6 gennaio, al via "Natale in Ottavo"

- Si apre oggi alle ore 21 presso la Centrale Montemartini, in via Ostiense 106 a Roma, con il concerto di Mirkoeilcane, l'iniziativa "Natale in Ottavo" organizzata dal Municipio Roma VIII in collaborazione con Biblioteche di Roma, Musei in Comune, Zètema e Musica per Roma. Tanti gli appuntamenti giorno per giorno fissati fino al prossimo 1 gennaio nelle Biblioteche Lussu e Arcipelago con le iniziative alle ore 16:30 dal titolo "Ponti di carta, Libri e arte per la pace", letture e laboratori dai 4 anni e la proiezione del docufilm "Semidei" di Alessandra Cataleta e Fabio Mollo. La chiusura della manifestazione è prevista, invece, per sabato 6 gennaio in piazza Caduti della Montagnola dalle ore 10 alle ore 12 con l'evento "La Ritmoteca + BubbleXMas". L'animazione di strada è a cura dell'Associazione Alt Academy. (segue) (Com)