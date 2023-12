Municipio Roma VIII: concerti ed eventi diffusi fino al 6 gennaio, al via "Natale in Ottavo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea - spiega il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri - è quella di portare eventi culturali diffusi sul territorio che possano far trascorrere delle vacanze piacevoli ai bambini e bambine e alle loro famiglie. Ce ne sarà per tutti i gusti e per coloro dai più piccoli ai più grandi che vorranno assistere a giochi, musica e balli all'insegna della magia del Natale". Nel Municipio VIII "all'animazione territoriale abbiamo voluto affiancare un momento musicale dedicato a ragazze e ragazzi di un artista della Garbatella - aggiunge Maya Vetri, assessora alla Cultura del Municipio Roma VIII -. Mirkoeilcane è un giovane cantautore che ha partecipato anche a Sanremo nella sezione nuove proposte e ha collaborato con artisti del calibro di Alex Britti, Daniele Silvestri, Clementino e Max Gazzè". (Com)