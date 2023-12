Governo: Tajani, sinistra non si illuda, non tramiamo contro maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo determinati per questo governo che ha bisogno dei popolari europei. "Non si illuda la sinistra che noi si possa partecipare ad operazioni contro il governo”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa per presentare l'intergruppo consiliare Noi moderati - Forza Italia al consiglio regionale del Lazio. (Rin)