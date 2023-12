Imprese: Saipem, aderisce ad associazione Parks per promuovere diversità e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem aderisce a Parks - Liberi e uguali, associazione senza scopo di lucro che riunisce i datori di lavoro per promuovere un business rispettoso dell'inclusività. L'azienda, che abbraccia una pluralità di nazionalità e culture lavorando in oltre 50 Paesi del mondo con i suoi oltre 30.000 dipendenti, conferma così - si legge in una nota - il proprio impegno per promuovere la diversità e l'inclusione in ambito lavorativo, consapevole che la valorizzazione delle specificità dei singoli rappresenti una ricchezza da coltivare e contribuisca all'innovazione e alla creazione di valore, con effetti positivi anche sul business. L'obiettivo dell'adesione a Parks è di allargare il perimetro delle pari opportunità attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e consapevolezza sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. Le persone sono un asset fondamentale per Saipem, che ne valorizza l'unicità e l'identità e si impegna costantemente per creare un ambiente di lavoro e una cultura aziendale aperta e fortemente orientata all'internazionalità. Nel 2022 Saipem ha emesso la Policy "Diversity, Equality&Inclusion" e ha ottenuto l'attestazione ISO 30415:2021 su "Human Resource Management - Diversity and Inclusion" da parte di Dnv, l'ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale. In particolare, la Policy di Gruppo "Diversity, Equality&Inclusion" è un impegno concreto nel promuovere e sostenere una cultura basata sulla valorizzazione della diversità come fonte di arricchimento reciproco e libera da qualsiasi forma di discriminazione e di ostacoli culturali, organizzativi e materiali. (Com)