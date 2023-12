Piemonte: 20,2 milioni di euro per gli impianti di risalita di Sestriere, Limone e Monterosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sestriere, Limone e Monterosa in Piemonte si sono aggiudicati 20,2 milioni di euro dal ministero del Turismo per rifare gli impianti di risalita. Uno degli impianti a cui saranno apportate migliorie grazie a questi fondi è la seggiovia Scopello-Mera della Monterosa spa che sarà sostituita con una ovovia che impiegherà soltanto otto minuti a trasportare i turisti in vetta contro i 20 minuti attuali, mentre a Sestriere sarà costruito un nuovo impianto di innevamento e saranno sostituiti 250 generatori e 24 mila metri di tubazioni. "Con questa azione – ha sottolineato il ministro del Turismo Daniela Santanchè - favoriamo la crescita e lo sviluppo delle montagne italiane dando esempio tangibile di come il governo Meloni stia sostenendo il sistema montagna Italia come mai nessuno ha fatto prima. Dobbiamo lavorare per rendere la nostra offerta turistica sempre più integrata e variegata e portare le montagne italiane ad essere meta turistica 12 mesi l'anno. Con un'azione sinergica con le regioni sono certa che ci riusciremo". (segue) (Rpi)