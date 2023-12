Brasile: polizia federale apre fascicolo su minacce on-line a Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia federale del Brasile aprirà un fascicolo su una minaccia comparsa in rete nei confronti del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha detto il segretario esecutivo del ministero della Giustizia, Ricardo Cappelli, secondo cui "le reti sociali non sono e non saranno un terreno per incentivare reati contro le autorità". Il riferimento è a un messaggio pubblicato da un utente con il nome di André Luiz, che - in risposta a un commento del deputato Nikolas Ferreira (del conservatore Partito liberale) sul capodanno di Lula in spiaggia - invitava a "fare una colletta per pagare un mercenario dotato di un fucile di alta precisione". (Brs)