Trasporti: Moby legacy partita oggi alla volta di Livorno

- Il gruppo Moby ha preso in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard la Moby legacy, il secondo traghetto di nuova generazione e nave gemella di Moby fantasy, entrata a far parte della flotta a giugno 2023. Lo comunica il gruppo Moby in una nota. Partita oggi dalla Cina, il suo arrivo in Italia è previsto per fine gennaio al porto di Livorno. Alla cerimonia di consegna erano presenti per Moby Alessandro Onorato e Matteo Savelli, manager storico della famiglia Onorato. La Moby legacy che, come la nave gemella, sarà caratterizzata dalla iconica Balena blu dipinta sulla fiancata è partita dalla Cina con il suo equipaggio guidato dal comandante Massimo Pinsolo. Dopo un viaggio attraverso tre oceani e doppiando il capo di buona speranza, giungerà nel Mediterraneo dove entrerà in servizio sulla rotta Livorno-Olbia accanto a Moby fantasy nei primi mesi del 2024. Le due navi garantiranno così al gruppo Moby di aumentare sensibilmente la capacità verso la Sardegna che è una delle destinazioni più richieste. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate la Moby legacy, dopo la Moby Fantasy è il secondo traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di tre mila passeggeri, 441 cabine, 400 poltrone e 3.800 metri lineari di carico rotabile pari a 1.300 auto o 300 camion. La Moby legacy può viaggiare a una velocità di crociera di 23,5 nodi con punte di 25 nodi e una potenza del motore di 10,8 megawatt. (segue) (Com)