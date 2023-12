Bangladesh: premier Hasina presenta manifesto politico in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh e presidente della Lega Awami, Sheikh Hasina, ha presentato oggi il manifesto elettorale del suo partito in vista delle elezioni nazionali che si terranno il 7 gennaio, impegnandosi a costruire un Bangladesh sviluppato, prospero e intelligente entro il 2041. "Se il popolo ci permetterà di servirlo ancora una volta votando per la barca, il simbolo elettorale della Lega Awami, il Bangladesh sarà dichiarato un Paese a reddito medio-alto entro il 2031 e uno Stato sviluppato, prospero e intelligente entro il 2041," ha dichiarato la premier, promettendo in caso di vittoria sviluppo, pace e prosperità. Nel manifesto presentato a soli 11 giorni dal voto, la Lega Awami promette tolleranza zero verso la corruzione e il terrorismo, l’alleviamento della povertà, una accelerazione dell’occupazione e un'amministrazione orientata al servizio e responsabile. Il manifesto pone anche forte enfasi sullo sviluppo delle infrastrutture, la libertà di stampa, la trasparenza e il buon governo. Hasina ha promesso che in caso di vittoria, il governo assumerà una linea ancor più severa contro i riciclatori di denaro e la corruzione a tutti i livelli dello Stato e della società, l’istituzione di un sistema sanitario universale e l’introduzione di una assicurazione sanitaria. "Siamo responsabili di tutti gli errori degli ultimi 15 anni... Il successo è vostro. Guardate i nostri errori con un occhio indulgente. Promettiamo di imparare dagli errori passati e di condurre le attività future secondo le vostre aspettative," ha detto la premier. (segue) (Inn)